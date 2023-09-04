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Политика

Михаил Ведерников, Вячеслав Володин и Владимир Андрейченко почтили память защитников Пскова от фашистов

Торжественный ритуал возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата состоялся в Пскове.

В памятном мероприятии в понедельник, 4 сентября, приняли участие председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, председатель Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России Вячеслав Володин, председатель Палаты представителей Национального собрания Белоруссии, его первый заместитель Владимир Андрейченко, представители парламентского собрания, руководители ряда российских и белорусских министерств и ведомств, а также другие официальные лица. От Псковской области присутствовали губернатор Михаил Ведерников и спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Фото: pskov.ru

В знак уважения к подвигу защитников участники церемонии возложили цветы к Вечному огню. Память павших воинов собравшиеся почтили минутой молчания.

Напомним, сегодня в Псковской области состоится расширенное заседание Совета Парламентского Собрания Союза Белоруссиии России. Ключевой вопрос повестки – «правительственный час», в ходе которого планируется заслушать информацию министров труда и социальной защиты Российской Федерации и Белоруссии по вопросам создания единых социальных стандартов для граждан двух стран. Также в планах обсудить подготовку проекта бюджета Союзного государства на будущий год.

Ранее Вячеслав Володин и Владимир Андрейченко дали высокую оценку сотрудничеству Псковской области  и Белоруссии, отметив, что взаимоотношения между союзными государствами и их регионами продолжают стабильно развиваться.

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