Псковская область присоединится к всероссийскому марафону в поддержку донорства

15:12, 04 сентября 2023, ПАИ

Псковская область присоединится к всероссийскому марафону в поддержку донорского движения #ДавайВступай! от ФМБА России. Он пройдет во всех регионах страны с 4 сентября по 10 ноября, сообщили ПАИ организаторы.

5 сентября с 9:00 до 12:00 на Октябрьской площади в Пскове будет работать передвижной пункт сдачи крови.

С 1 сентября по 10 ноября в 72 городах России амбассадор донорства костного мозга Артем Алискеров, перенесший лейкоз и многочисленные курсы химиотерапии, каждый день будет пробегать 42-километровый мономарафон в поддержку донорского движения. В Пскове мероприятие запланировано на 10 октября. Дополнительно будут организованы мероприятия, разъясняющие безопасность процедуры донорства костного мозга и его социальную значимость.

Марафон приурочен к годовщине создания Федерального регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, оператором которого является ФМБА России, а также ко Всемирному дню донора костного мозга, который отмечается ежегодно в третью субботу сентября.

Проект реализуется при поддержке Координационного совета по донорству крови при Общественной палате РФ, НФ «Национальный фонд развития здравоохранения», Министерства спорта РФ, Российской федерации баскетбола, Футбольной национальной лиги, Медийной футбольной лиги, при участии Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», общероссийской организации «Российский Красный Крест».

В настоящее время в Федеральном регистре содержатся данные почти о 205 тысячах доноров костного мозга. При этом ежегодно трансплантация костного мозга требуется более чем 5 тысячам россиян, из которых 900 — дети. Ближайшая цель — 500 тысяч человек. Это позволит отказаться от обращения к зарубежным регистрам.

Чтобы вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга, необходимо подать заявление через портал государственных услуг или обратиться в учреждение Службы крови.

Для пациента, нуждающегося в трансплантации костного мозга, наиболее результативен поиск неродственного донора в том регионе, где он проживает. Поэтому важно участие в социальной миссии донорства жителей каждого региона страны. Чтобы вступить в регистр, достаточно сдать 2–3 мл крови.