Псковских школьников приглашают поучаствовать в математической олимпиаде

18:40, 04 сентября 2023, ПАИ

Математическая школа ПсковГУ приглашает учащихся пятых-седьмых классов принять участие в Открытой математической олимпиаде школьников имени Софьи Ковалевской. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе университета.

Испытания пройдут в онлайн-формате в два этапа: отборочный и заключительный. По итогам олимпиады вручается электронный сертификат участника или диплом победителя или призера.

Отборочный этап состоится 17 сентября с 8:00 до 21:00, заключительный – 24 октября с 8:00 до 21:00 по московскому времени.

Регистрация участников открыта до 15:00 16 сентября. Участие в олимпиаде бесплатное. Олимпиада открытая, а значит, присоединиться к ней могут школьники из любых российских регионов.