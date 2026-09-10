Голос «Крыпецкого благовестника» смогут услышать жители Псковской области уже сегодня

07:34, 10 сентября 2026, ПАИ

Память преподобного основателя Савво-Крыпецкой обители почтут в Псковской епархии сегодня, 10 сентября. Традиционно празднование начнётся с Божественной литургии в Иоанно-Богословском Савво-Крыпецком монастыре, сообщили ПАИ в епархии.

Богослужение в монастыре начнётся в 10:00. Для паломников в этот день из Пскова, от собора Рождества Иоанна Предтечи, в 08:00 в монастырь отправится автобус (необходима предварительная запись), отправление в обратную дорогу – в 14:30.

В 13:00 в обители преподобного Саввы состоится открытие Международного фестиваля колокольного звона «Крыпецкие перезвоны», а также звон-концерт. В нём примут участие звонари из Пскова, Санкт-Петербурга, Твери, Петрозаводска и Республики Беларусь. Гости и участники праздника смогут услышать голос «Крыпецкого благовестника». Это самый большой колокол в Псковской области.

В 18:00 фестиваль колокольного звона продолжится в Пскове. Мастер-класс по колокольному звону пройдёт в храме Покрова Пресвятой Богородицы (от Торгу) города Пскова.

Завтра, 11 сентября, в 11:00 в Свято-Троицком кафедральном соборе пройдут звон-концерт и закрытие Международного фестиваля колокольного звона «Крыпецкие перезвоны».