Голос «Крыпецкого благовестника» смогут услышать жители Псковской области уже сегодня
Память преподобного основателя Савво-Крыпецкой обители почтут в Псковской епархии сегодня, 10 сентября. Традиционно празднование начнётся с Божественной литургии в Иоанно-Богословском Савво-Крыпецком монастыре, сообщили ПАИ в епархии.
Богослужение в монастыре начнётся в 10:00. Для паломников в этот день из Пскова, от собора Рождества Иоанна Предтечи, в 08:00 в монастырь отправится автобус (необходима предварительная запись), отправление в обратную дорогу – в 14:30.
В 13:00 в обители преподобного Саввы состоится открытие Международного фестиваля колокольного звона «Крыпецкие перезвоны», а также звон-концерт. В нём примут участие звонари из Пскова, Санкт-Петербурга, Твери, Петрозаводска и Республики Беларусь. Гости и участники праздника смогут услышать голос «Крыпецкого благовестника». Это самый большой колокол в Псковской области.
В 18:00 фестиваль колокольного звона продолжится в Пскове. Мастер-класс по колокольному звону пройдёт в храме Покрова Пресвятой Богородицы (от Торгу) города Пскова.
Завтра, 11 сентября, в 11:00 в Свято-Троицком кафедральном соборе пройдут звон-концерт и закрытие Международного фестиваля колокольного звона «Крыпецкие перезвоны».
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Голос «Крыпецкого благовестника» смогут услышать жители Псковской области уже сегодня