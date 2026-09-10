Ливни и сильный ветер ожидаются в Псковской области
Ливни накроют Псковскую область днём 10 сентября. В отдельных районах возможны грозы, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Будет дуть ветер западных направлений умеренный. При грозе порывы могут достигать 14 метров в секунду. Юго-западный ветер – 5-10 метров в секунду.
Столбики термометров покажут от +17 до +22 градусов. В Пскове также пройдут кратковременные дожди, температура составит +17...+19 градусов. Атмосферное давление низкое.
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