Ливни и сильный ветер ожидаются в Псковской области

07:23, 10 сентября 2026, ПАИ

Ливни накроют Псковскую область днём 10 сентября. В отдельных районах возможны грозы, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Будет дуть ветер западных направлений умеренный. При грозе порывы могут достигать 14 метров в секунду. Юго-западный ветер – 5-10 метров в секунду.

Столбики термометров покажут от +17 до +22 градусов. В Пскове также пройдут кратковременные дожди, температура составит +17...+19 градусов. Атмосферное давление низкое.