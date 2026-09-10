Михаил Ведерников поручил разработать решения по защите интересов псковских водителей такси
Решения по защите интересов псковских водителей такси поручил разработать губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом сообщается в его канале в мессенджере МАХ.
«Многие водители Псковской области работают или подрабатывают в такси. Для горожан это комфорт, а для туристов – зачастую первая экскурсия по региону с полезными советами от местных жителей. Чтобы этот сервис развивался, условия для всех должны быть честными, а на рынке – порядок», – подчеркнул губернатор и добавил, что именно поэтому на все поступающие обращения жителей и, конечно, самих водителей внимательно реагируют.
Несмотря на принятое решение о запрете привлечения к работе в такси иностранных граждан по патентам, по факту ситуация иная. Действующая система ФГИС «Такси» позволяет агрегаторам проверять легальность автомобиля и его владельца, но никак не контролирует, кто именно сидит за рулём, указал глава региона.
«Возможности модернизации и совершенствования системы контроля перевозок легковым такси обсудили на рабочем совещании. Поручил провести встречу с жителями области, занятыми в этой сфере, и вместе выработать решения по защите интересов наших, псковских водителей», – заключил Михаил Ведерников.
Ранее сообщалось, что в России хотят увеличить число такси с детскими креслами.
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