В Тюменской области трое парней жестоко убили енота
Трое молодых людей забили до смерти пойманного у обочины енота в Тюменской области. Процесс убийства приятели засняли и выложили в интернет. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД по Тюменской области.
На видео видно, что один из трёх парней держит енота за шкуру, а другой забивает его поленом до смерти.
Сообщается, что полиция проводит проверку видеозаписи. После установления всех обстоятельств решение будет приниматься в установленном законом порядке.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
04 сентября 2023
Руку попавшего в электромясорубку малыша из Псковской области собрали по частям петербургские врачи