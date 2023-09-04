В Тюменской области трое парней жестоко убили енота

23:20, 04 сентября 2023, ПАИ

Трое молодых людей забили до смерти пойманного у обочины енота в Тюменской области. Процесс убийства приятели засняли и выложили в интернет. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД по Тюменской области.

На видео видно, что один из трёх парней держит енота за шкуру, а другой забивает его поленом до смерти.

Сообщается, что полиция проводит проверку видеозаписи. После установления всех обстоятельств решение будет приниматься в установленном законом порядке.