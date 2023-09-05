Renault Sandero с водителем и пассажиром опрокинулся на дороге в Дедовичском районе

08:32, 05 сентября 2023, ПАИ

На 16-м километре дороги Дедовичи - Алексино в Дедовичском районе 73-летний водитель Renault Sandero не справился с управлением, автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».

В результате ДТП пострадали водитель и 62-летняя пассажирка. Их госпитализировали.