Renault Sandero с водителем и пассажиром опрокинулся на дороге в Дедовичском районе
На 16-м километре дороги Дедовичи - Алексино в Дедовичском районе 73-летний водитель Renault Sandero не справился с управлением, автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».
В результате ДТП пострадали водитель и 62-летняя пассажирка. Их госпитализировали.
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