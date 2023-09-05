Снаряд времён ВОВ обнаружили в Палкинском районе
Артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны обнаружили в деревне Красино Палкинского района 4 сентября. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
Группа разминирования поисково-спасательного отряда областной службы спасения идентифицировала артиллерийский снаряд диаметром 152 миллиметра.
Ранее сообщалось, что артиллерийский снаряд нашли в Псковском районе.
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