Два дома и тягач сгорели в Псковской области за сутки

10:33, 05 сентября 2023, ПАИ

Три пожара произошло в Псковской области за минувшие сутки. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Так, 4 сентября в 5:45 в деревне Ново-Малый Городец Бежаницкого района сгорел жилой дом. Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы отопительной печи.

В 10:36 в деревне Лухново Псковского района в автомобиле МАЗ полностью выгорела кабина. Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в автомобиле. От огня спасён прицеп.

В 23:48 на улице Комсомольской в Стругах Красных сгорел жилой дом, предварительно из-за короткого замыкания электропроводки в коридоре жилого дома.