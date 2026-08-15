Мотоцикл с двумя мужчинами столкнулся с автомобилем в Псковском районе
Мотоцикл с двумя мужчинами столкнулся с автомобилем Nissan X-Trail возле дома № 34 в деревне Борисовичи Псковского района. По предварительным данным, водитель мотоцикла находился в состоянии алкогольного опьянения, пишет канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ.
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Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ
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Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ
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Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ
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Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ
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Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ
В ДТП мужчина 1980 года рождения получил ряд травм. Его в тяжёлом состоянии госпитализировали.
На месте работают спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции, бригады скорой помощи и медицины катастроф. Обстоятельства происшествия выясняются.
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