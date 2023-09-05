Псковский хоккейный клуб «Торнадо» завоевал золото на межрегиональном турнире

11:52, 05 сентября 2023, ПАИ

Псковский хоккейный клуб «Торнадо» (юноши 2007 года рождения) занял первое место на межрегиональном турнире Valdai star cup, который прошёл в Валдае Новгородской области.

На групповом этапе псковичи разгромили ХК «Невский» из Санкт-Петербурга со счётом 12:1, переиграли колпинский ХК «МКМ» – 7:1, уступили ХК СКА им. Дроздецкого из Санкт-Петербурга в серии буллитов и проиграли команде из Твери – 1:4.

Но уже в полуфинальной встрече псковичи взяли реванш у СКА им. Дроздецкого, одержав победу со счётом 4:0, а в финале одолели тверскую команду – 3:1.

Индивидуальных наград удостоились псковичи Степан Тимофеев в номинации «Лучший вратарь турнира», Дмитрий Павлов в номинации «Лучший бомбардир» и Андрей Матвеев в номинации «Лучший нападающий».

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