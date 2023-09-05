Лифт заменят в Псковской областной детской больнице
Лифт заменят в здании Детской областной клинической больницы на улице Коммунальной, 35 до 10 декабря. Соответсвующая информация размещена на портале госзакупок.
Уточняется, что на данный момент в медучреждении используется лифтовое оборудование завода-изготовителя ООО «СЛК». Возможно применение оборудования других заводов-изготовителей, однако технические характеристики лифтов должны быть аналогичными характеристикам, содержащимся в проектно-сметной документации. Также прописано, что лифт должен быть пригоден для маломобильных групп населения.
Работы будут проводиться без остановки лечебного процесса. Обязательным условием является соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, санитарно-эпидемиологического режима, внутренних положений, инструкций и требований администрации ГБУЗ «Детская областная клиническая больница». Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения и представлять угрозу для сотрудников и пациентов.
Начальная цена контракта – 3,785 млн рублей. Окончание подачи заявок для участия в электронном аукционе – 11 сентября.
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