Три псковские команды примут участие в первенстве СЗФО по футболу

15:04, 05 сентября 2023, ПАИ

ФК «Псков», спортшкола «Стрела» и псковский «Спартак-Юниор» примут участие в первенстве Северо-Западного федерального округа по футболу среди мальчиков не старше 2013 года рождения, которое пройдёт в Сестрорецке с 15 по 17 сентября. Об этом сообщается на сайте ОФФ «Северо-Запад».

Всего в соревнованиях примут участие 20 команд из Пскова, Калининграда, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Мурманска, а также Ленинградской области.

На групповом этапе все команды разобьют на четыре группы по пять команд. Две лучшие команды каждой группы отправятся в четвертьфинал и по принципу сетки поборются за призовые места.

На групповом этапе продолжительность одного матча составит 40 минут. Во время плей-офф это время сократится до 30 минут.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».