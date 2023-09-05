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Политика

Михаил Ведерников: Во всех районах кипит работа

Команды районных администраций и депутатов в Псковской области решают самые наболевшие вопросы. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников на форуме секретарей первичных и местных отделений партии «Единая Россия», который проходит в Пскове сегодня, 5 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото ПАИ

«Этим летом у нас была особенно насыщенная программа в районах. Мы виделись с вами на основных объектах, на встречах с активом, обсуждали проблемы и вопросы развития муниципалитетов. Могу с уверенностью сказать, что команда «Единой России» держит на контроле все ключевые направления. Во всех районах кипит работа», – подчеркнул глава региона.

Он напомнил также, что успехи региона отдельно отметил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин на заседании Совета Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России.

«Когда спикеры мероприятия такого высокого уровня отмечают успехи региона, это серьёзная оценка совместной работы всех уровней власти. И она потом выражается в соответственном отношении к региону, в желании поддерживать наши идеи и инициативы. Не просто так все наши предложения вчера нашли поддержку Союзного государства. В том числе и ваша работа помогла нам защитить новые инструменты развития региона», – сказал Михаил Ведерников.

Он также подчеркнул, что слаженные команды местных администраций и депутатов в Псковской области решают самые наболевшие вопросы.

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