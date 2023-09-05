Псковская область вошла в пятёрку регионов с наиболее динамично растущими доходами

14:28, 05 сентября 2023, ПАИ

Псковская область вошла в пятёрку регионов России с наиболее динамично растущими доходами за последние пять лет. Об этом заявил губернатор области Михаил Ведерников на форуме секретарей первичных и местных отделений партии «Единая Россия» сегодня, 5 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

«Нам удалось сделать всё, чтобы работа закипела во всех основных сферах жизни Псковской области. То, что мы вошли в пятёрку субъектов страны с наиболее динамично растущими доходами за пять лет – это не случайность. У нас есть и долгосрочные результаты, и новые победы этого года, и прочный фундамент для развития региона в будущем. Люди на местах получили новые возможности для решения наболевших проблем, они работают вместе с нами, делятся планами, планируют и реализуют новые проекты», – подчеркнул глава региона.

Он также добавил, что в ближайшее время планируется проведение рабочей встречи с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым, в рамках которой будут приняты дополнительные инструменты развития.