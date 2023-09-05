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Общество

Тысяча человек за месяц подали заявления на вступление в псковский отряд «Дружина»

Тысяча человек за минувший месяц подали заявку для вступления в ряды отряда содействия обороне и безопасности «Дружина» в Псковской области. Об этом заявил губернатор региона Михаил Ведерников на форуме секретарей первичных и местных отделений партии «Единая Россия», который проходит в Пскове сегодня, 5 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова

Михаил Ведерников напомнил, что 2 сентября благодаря сотрудникам центра «Воин» и «Дружины» во взаимодействии с правоохранительными органами была пресечена попытка незаконного использования нескольких беспилотных летательных аппаратов. «Грамотные действия дружинников уже создают серьёзные трудности для наших недоброжелателей и врагов», – заявил глава региона.

По словам губернатора, «Дружина» – это команда неравнодушных людей, которые готовы на добровольных началах принимать участие в обеспечении безопасности муниципалитетов.

Ранее сообщалось, что губернатор Михаил Ведерников подписал распоряжение о создании в Псковской области автономной некоммерческой организации «Отряд содействия обороне и безопасности «Дружина». В ряды «Дружины» уже вступило более 800 человек. Помимо этого, дежурные группы отряда «Дружина» начали патрулировать ряд объектов Псковской области.

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