Тысяча человек за месяц подали заявления на вступление в псковский отряд «Дружина»

14:58, 05 сентября 2023, ПАИ

Тысяча человек за минувший месяц подали заявку для вступления в ряды отряда содействия обороне и безопасности «Дружина» в Псковской области. Об этом заявил губернатор региона Михаил Ведерников на форуме секретарей первичных и местных отделений партии «Единая Россия», который проходит в Пскове сегодня, 5 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

Михаил Ведерников напомнил, что 2 сентября благодаря сотрудникам центра «Воин» и «Дружины» во взаимодействии с правоохранительными органами была пресечена попытка незаконного использования нескольких беспилотных летательных аппаратов. «Грамотные действия дружинников уже создают серьёзные трудности для наших недоброжелателей и врагов», – заявил глава региона.

По словам губернатора, «Дружина» – это команда неравнодушных людей, которые готовы на добровольных началах принимать участие в обеспечении безопасности муниципалитетов.

Ранее сообщалось, что губернатор Михаил Ведерников подписал распоряжение о создании в Псковской области автономной некоммерческой организации «Отряд содействия обороне и безопасности «Дружина». В ряды «Дружины» уже вступило более 800 человек. Помимо этого, дежурные группы отряда «Дружина» начали патрулировать ряд объектов Псковской области.