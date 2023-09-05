21 станцию сотовой связи установят в Псковской области в 2024 году

14:37, 05 сентября 2023, ПАИ

21 станция сотовой связи появится в Псковской области в 2024 году. Об этом заявил губернатор региона Михаил Ведерников на форуме секретарей первичных и местных отделений партии «Единая Россия» сегодня, 5 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

«Некоторые опасались, что ситуация в мире и проблемы с поставками оборудования не позволят нам продолжить работу в этом направлении. Риски действительно были, но при поддержке федерального правительства мы эту работу смогли продолжить», – заявил глава региона.

По словам Михаила Ведерникова, для достижения этой цели используются все доступные инструменты: госпрограммы, областные льготы, средства инвесторов, программа комплексного развития сельских территорий.

«В результате в 2023 году на территории Псковской области планируется запустить 28 новых базовых станций. На следующий год запланирована ещё 21», – подчеркнул губернатор.