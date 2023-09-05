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Общество

Станция ультрафиолетового обеззараживания сточных вод появится в Псковском районе

Станция ультрафиолетового обеззараживания сточных вод появится на очистных сооружениях канализации Пскова. Электронный аукцион на выполнение работ по разработке проектной документации по объекту размещён на сайте госзакупок.

Главная цель станции – обеззараживание очищенных хозяйственно-бытовых сточных вод. При разработке документов подрядчику необходимо будет учесть максимальный фактический расход сточных вод – 60 000 кубометров в сутки. В проекте также необходимо предусмотреть возможность увеличения мощности станции ультрафиолетового обеззараживания (УФО) до 100 000 кубометров в сутки. Отмечается, что для строительства необходимо провести инженерно-геологические изыскания для установления геологических условий площадки строительства, в том числе микросейсморайонирование площадки.

Строительство станции планируется в Псковском районе на 0,1 километра восточнее деревни Кусвы. Согласно планам заказчика, работать станция будет круглый год в круглосуточном режиме. Проектная суточная производительность станции должна равняться 60 000 кубометрам в сутки, максимальный проектный расход – 4 000 кубометров в сутки.

Заказчиком работ выступает муниципальное предприятие Пскова «Горводоканал». Начальная (максимальная) цена договора составляет 8,375 млн рублей. Закончить разработку всех документов подрядчику будет необходимо не позднее 1 августа 2024 года.

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