О ревматоидном артрите расскажут в программе «Секреты тела»

17:42, 05 сентября 2023, ПАИ

25-й выпуск передачи «Секреты тела» выйдет в эфир на телеканале «Псковской области» завтра, 6 сентября, в 19:40.

Врач-травматолог, заведующий псковским отделением спортивной медицины Евгений Васильев расскажет о ревматоидном артрите поясничного отдела позвоночника и ног, какие патологии могут развиться, если не лечить это заболевание, а также как работа шейного отдела влияет на опорно-двигательную систему организма.

В программе специалисты покажут простой комплекс для укрепления суставов и устранения болевого синдрома, который можно выполнять в домашних условиях.

Повтор выпуска программы «Секреты тела» можно посмотреть в субботу в 9:50 на телеканале «Первый Псковский».