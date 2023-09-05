На улице Юбилейной в Пскове затруднено движение из-за тройного ДТП
Три автомобиля столкнулись у дома № 14 на улице Юбилейной в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».
Прибывшие спасатели обесточили автомобили, пострадавших нет. На месте работают бригада скорой помощи, спасатели аварийно-спасательной службы, а также сотрудники ГИБДД.
«Движение затруднено. Выбирайте пути объезда», – отмечается в сообщении.
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