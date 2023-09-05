На улице Юбилейной в Пскове затруднено движение из-за тройного ДТП

17:23, 05 сентября 2023, ПАИ

Три автомобиля столкнулись у дома № 14 на улице Юбилейной в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

Прибывшие спасатели обесточили автомобили, пострадавших нет. На месте работают бригада скорой помощи, спасатели аварийно-спасательной службы, а также сотрудники ГИБДД.

«Движение затруднено. Выбирайте пути объезда», – отмечается в сообщении.