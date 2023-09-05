Теннисный корт разгромлен вандалами в Стругах Красных
Подростки повредили теннисный корт возле районного Дома культуры в Стругах Красных, сообщается в газете «Струги».
Личности несовершеннолетних хулиганов установлены, отметили в администрации Стругокрасненского района. Решается вопрос о стоимости ремонта. Его будут делать за счёт родителей виновных.
Отметим, что стоимость строительства теннисного корта составила 2,5 миллиона рублей.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
05 сентября 2023
Горячая вода в домах жителей Завеличья, пострадавших из-за утечки на трубопроводе, появится вечером