Теннисный корт разгромлен вандалами в Стругах Красных

17:30, 05 сентября 2023, ПАИ

Подростки повредили теннисный корт возле районного Дома культуры в Стругах Красных, сообщается в газете «Струги».

Личности несовершеннолетних хулиганов установлены, отметили в администрации Стругокрасненского района. Решается вопрос о стоимости ремонта. Его будут делать за счёт родителей виновных.

Отметим, что стоимость строительства теннисного корта составила 2,5 миллиона рублей.