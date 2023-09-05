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Общество

Более пяти тысяч псковских родителей-пенсионеров получают доплату к пенсии

У родителей-пенсионеров, которые получают страховую пенсию по старости или по инвалидности и имеют на иждивении несовершеннолетних детей до 18 лет или детей-студентов, обучающихся на очном отделении учебного заведения, есть право на получение повышенного размера фиксированной выплаты к страховой пенсии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.

Фото: ПАИ

В Псковской области надбавку к пенсии получают 5 266 таких пенсионеров.

К числу иждивенцев, за которых пенсионер может получать повышенную выплату, относятся только близкие родственники: дети, а также братья, сёстры и внуки при условии, что они не имеют трудоспособных родителей. Пенсионер получает выплату за каждого иждивенца, но не более чем за трёх человек.

Размер повышения составляет одну треть от величины фиксированной выплаты, которая есть в составе страховой пенсии. В 2023 году размер выплаты для неработающих пенсионеров составляет 7 567 рублей. Надбавка на одного иждивенца – 2 522 рубля, на двоих – 5 045 рублей, на трёх и более – 7 567 рублей.

«Нахождение несовершеннолетнего ребёнка до 18 лет на иждивении родителя-пенсионера не требует доказательств. Но если ребёнку исполнилось 18 лет и он продолжает учиться, для получения надбавки к пенсии необходимо установить факт нахождения ребёнка на иждивении у родителя, а также предоставить справку из образовательного учреждения, в котором он обучается», – уточнила управляющая региональным отделением Социального фонда Наталья Мельникова.

Повышенная фиксированная выплата назначается по заявлению как работающим, так и неработающим пенсионерам, получающим страховую пенсию по старости или инвалидности.

Подать заявление для назначения доплаты можно через портал «Госуслуги» или клиентскую службу Социального фонда России.

Родители-пенсионеры студентов, находящихся в академическом отпуске, также имеют право на получение повышенного фиксированного размера страховой пенсии. При этом в случае отчисления студента, перевода на заочную, вечернюю или дистанционную форму обучения либо призыва на военную службу выплата повышенного размера страховой пенсии прекращается.

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