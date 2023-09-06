Более 52 тысяч заявлений на участие в ДЭГ подали в Псковской области

09:26, 06 сентября 2023, ПАИ

52 120 заявлений подали на участие в дистанционном электронном голосовании в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе избирательной комиссии региона.

Онлайн-голосование пройдёт с 8:00 8 сентября до 20:00 10 сентября 2023 года по московскому времени на портале vybory.gov.ru.

Избиратель, подавший заявление на ДЭГ, исключается из списка избирателей по месту своего жительства – проголосовать традиционно на избирательном участке он уже не сможет.

Отметим, что выборы губернатора Псковской области пройдут в сентябре 2023 года. Голосование на выборах в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование.