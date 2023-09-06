В Пскове выпускники вузов оценили трудности поиска работы на 6,9 балла

10:42, 06 сентября 2023, ПАИ

В Пскове выпускники вузов 2023 года оценили трудности поиска работы в среднем на 6,9 балла, сообщает SuperJob.



Основная проблема, с которой сталкиваются выпускники вузов при первом поиске работы – отсутствие опыта (66 %). 14 % респондентов назвали выбор ограниченным из-за низких зарплатных предложений. 6 % выпускников вузов отмечают малое число подходящих вакансий. По 1 % опрошенных жалуются на гендерные стереотипы рекрутеров, отсутствие практических навыков для работы и недобросовестных работодателей.

Среди других трудностей респонденты отмечали отсутствие у некоторых работодателей программ стажировок и обучения, неподходящий график работы, удалённость от дома, невозможность совмещать работу и дальнейшую учёбу.



