Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Пскове выпускники вузов оценили трудности поиска работы на 6,9 балла

В Пскове выпускники вузов 2023 года оценили трудности поиска работы в среднем на 6,9 балла, сообщает SuperJob.

Основная проблема, с которой сталкиваются выпускники вузов при первом поиске работы – отсутствие опыта (66 %). 14 % респондентов назвали выбор ограниченным из-за низких зарплатных предложений. 6 % выпускников вузов отмечают малое число подходящих вакансий. По 1 % опрошенных жалуются на гендерные стереотипы рекрутеров, отсутствие практических навыков для работы и недобросовестных работодателей.

Среди других трудностей респонденты отмечали отсутствие у некоторых работодателей программ стажировок и обучения, неподходящий график работы, удалённость от дома, невозможность совмещать работу и дальнейшую учёбу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













06 сентября 2023

О преимуществах ДЭГ рассказывают депутаты Псковской гордумы в медиацентре ПАИ

06 сентября 2023

Стало известно, сколько тратят россияне на предложение руки и сердца

06 сентября 2023

Михаил Ведерников находится с рабочим визитом в Невельском районе

06 сентября 2023

Центр гостеприимства появится в Псковской области

06 сентября 2023

Прокуратура Псковской области отмечает 79-летие

06 сентября 2023

Выставка Себежского нацпарка открылась в ДНР

06 сентября 2023

До +21 градуса прогреется воздух сегодня в Пскове

06 сентября 2023

Более 52 тысяч заявлений на участие в ДЭГ подали в Псковской области


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...