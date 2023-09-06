Михаил Ведерников поблагодарил участников конкурса «Ветеранское подворье»

11:28, 06 сентября 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил площадку регионального конкурса на лучшее ветеранское подворье. В этом году она развёрнута в Невеле, передаёт корреспондент ПАИ.

На смотре-конкурсе представлены ветеранские подворья из всех муниципалитетов региона. Сегодня будут названы победители конкурса.

«Мы вами гордимся. Хотим сказать спасибо за то, что подаёте пример своим детям, внукам, всем нам – как нужно относиться к природе, к родной земле, подаёте пример трудолюбия и жизнелюбия», – сказал глава региона, обращаясь к участникам конкурса.

Конкурс «Ветеранское подворье» организован Советом ветеранов войны и труда Псковской области при поддержке регионального комитета по сельскому хозяйству.