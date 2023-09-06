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Происшествия

Три года колонии получил мужчина, напавший на прохожую в Гдовском районе

Три года колонии получил мужчина, который совершил разбойное нападение на женщину в Гдовском районе. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Фото: ПАИ

Гдовский районный суд установил, что 23 апреля текущего года 39-летний нетрезвый мужчина напал на встретившуюся ему женщину и ударил её ногой в лицо. Из-за этого она упала на землю.

Злоумышленник поднял с земли выпавший у неё мобильный телефон и, требуя назвать пин-код, ударил лежащую на земле женщину не менее пяти раз ногой. Похищенный мобильный телефон с сим-картой мужчина забрал себе и скрылся с места преступления. Материальный ущерб составил 11 920 рублей.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 162 УК РФ (разбой).

В судебном заседании злоумышленник свою вину признал полностью. Ему назначили наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

В пользу пострадавшей женщины с него также взыскали 50 000 рублей в счёт компенсации морального вреда.

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