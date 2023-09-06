В Австралии акулы напали на катамаран с россиянами

23:36, 06 сентября 2023, ПАИ

Катамаран кругосветной экспедиции Russian Ocean Way начал тонуть у берегов Австралии после того, как пострадал от нападения акул. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Telegram-канал экспедиции.

«Экипаж кругосветной экспедиции Russian Ocean Way в составе Евгения Ковалевского, Станислава Березкина и Винсента Томаса Этьена подвергся нападению акул в Тихом океане, примерно в 835 км к юго-востоку от Кэрнса (Австралия). 5 сентября около 23:00 по томскому времени команда подала сигнал SOS», – говорится в сообщении организации.

Путешественников спас аварийный маяк на воде. Он позволил спасательному координационному центру определить точное местоположение экспедиции и организовать наиболее подходящие и быстрые меры спасения людей, сообщают «Известия».

Отмечается также, что специалисты пока не могут понять, почему акулы атаковали катамаран.

Руководитель берегового штаба экспедиции Юлия Калюжная поделилась мнением, что хищники могли принять судно за млекопитающее, например за кита. По её словам, обычно акулы, атакуя свою жертву, выгрызают у неё кусок из тела. Таким же образом был повреждён баллон катамарана.