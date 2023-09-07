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ФК «Псков» уступил «Тосно»

Футбольный клуб «Псков» в гостевом матче уступил «Тосно» из Ленинградской области в рамках чемпионата Северо-Западного федерального округа среди мужчин. Матч завершился со счётом 2:1 и прошёл в Никольском Ленинградской области на стадионе «Надежда». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ОФФ «Северо-Запад».

Фото: Андрей Лупанов

Преимуществом в два мяча «Тосно» завладели ещё к концу первого тайма. Голами отличились Михаил Попов и Кирилл Фоменко. На 59-й минуте встречи хозяева получили возможность забить третий гол с пенальти, но вратарь ФК «Псков» Денис Долгий сначала отразил пенальти, который главный арбитр встречи впоследствии попросил перебить, а затем отбил и второй пенальти. На 73-й минуте псковичи усилиями Антона Паранина, который заработал пенальти в чужой штрафной, и Всеволода Фёдорова, пробивавшего этот пенальти, отыграли один мяч, но сравнять счёт так и не удалось.

По итогам матча футбольный клуб «Псков» за два тура до конца стал бронзовым призёром чемпионата СЗФО.

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