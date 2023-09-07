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Политика

Медиаиндекс губернатора Псковской области Михаила Ведерникова вырос в 3,6 раза

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников занял первое место в федеральном и региональном медиарейтингах политиков, чиновников и общественников Псковской области за август 2023 года. Рейтинги составила «Псковская правда» на основе данных СМИ из системы «Медиалогия».

Фото: ПАИ

В августе Михаил Ведерников поставил новый рекорд роста медиаиндекса. На федеральном уровне у главы региона он вырос в 3,6 раза: с 8 194,3 единиц до 29 919,2.

Авторы исследования отмечают, что такой рост медиаиндекса стал следствием самого громкого медиаповода последнего времени, связанного с Псковской областью: атаки украинских беспилотников на Псковский аэропорт, произошедшей в ночь с 29 на 30 августа. Губернатор тогда первым прокомментировал случившееся, успокоив жителей региона.

Также заметными событиями с участием Михаила Ведерникова на уровне региона стали визит в Псковскую область главы МЧС России Александра Куренкова и празднование 550-летия Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

Отметим, что в рейтинге по данным региональных СМИ губернатор также занял первое место – в августе его медиаиндекс составил 21 341,3.

Изображение: ПАИ

Ознакомиться с полными данными медиарейтингов можно на сайте «Псковской правды».

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