Андрей Беляев поднялся на 14 строчек в топ-30 медиарейтинга псковских випов
Глава администрации Великих Лук Андрей Беляев поднялся на 14 строчек и занял 6-е место в топ-30 регионального медиарейтинга за август 2023 года. Рейтинг составила «Псковская правда» на основе данных региональных СМИ из системы «Медиалогия».
Как отмечают авторы исследования, причины такого взлёта в медиарейтинге заключаются в том, что 24 августа большинством голосов (21 из 23) депутатов Великолукской городской Думы Андрей Беляев был переназначен на пост сити-менеджера.
Кроме того, Андрей Беляев вошёл и в федеральный топ-10 рейтинга «Псковской правды», заняв 10-е место.
Ознакомиться с полными данными медиарейтингов можно на сайте «Псковской правды».
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