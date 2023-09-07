Андрей Беляев поднялся на 14 строчек в топ-30 медиарейтинга псковских випов

20:54, 07 сентября 2023, ПАИ

Глава администрации Великих Лук Андрей Беляев поднялся на 14 строчек и занял 6-е место в топ-30 регионального медиарейтинга за август 2023 года. Рейтинг составила «Псковская правда» на основе данных региональных СМИ из системы «Медиалогия».

Как отмечают авторы исследования, причины такого взлёта в медиарейтинге заключаются в том, что 24 августа большинством голосов (21 из 23) депутатов Великолукской городской Думы Андрей Беляев был переназначен на пост сити-менеджера.

Кроме того, Андрей Беляев вошёл и в федеральный топ-10 рейтинга «Псковской правды», заняв 10-е место.

Ознакомиться с полными данными медиарейтингов можно на сайте «Псковской правды».