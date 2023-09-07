Депутат предложил сделать бесплатным проезд одной остановки в транспорте

23:33, 07 сентября 2023, ПАИ

Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов обратился к министру транспорта Виталию Савельеву с инициативой отменить плату за проезд одной остановки в городском наземном транспорте. Об этом сообщает газета «Известия».

Депутат отметил, что стоимость проезда в общественном транспорте увеличивается с каждым годом. Эти затраты составляют значительную часть бюджета в семьях, где все члены передвигаются по городу именно таким образом, считает парламентарий.

«При этом качество предоставляемых услуг не всегда соответствует нормам. Например, если салон автобуса или трамвая переполнен, у человека, которому нужно проехать всего одну остановку, зачастую просто нет физической возможности успеть оплатить проезд. Однако это не освобождает пассажира от административной ответственности за безбилетный проезд», – отметил Борис Чернышов.

В то же время, по словам депутата, состояние здоровья или время не всегда позволяют пройти остановку пешком.

Борис Чернышов сообщил, что разрабатывает законопроект по этому вопросу. По мнению парламентария, его реализация не повлечёт за собой финансовой нагрузки на транспортную отрасль России.