В России введут штрафы за вброс рекламы в почтовые ящики

08:38, 08 сентября 2023, ПАИ

В России готовят запрет рекламы в почтовых ящиках жилых домов, если жильцы не дали разрешения на нее на общем собрании. Такой законопроект разработали члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, пишет газета «Известия».

За нарушение правил предполагается административная ответственность: штрафы для граждан 25,5 тыс. рублей, для должностных лиц — 4–20 тыс., и для юрлиц — 100–500 тыс.», рассказала зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. «Мы регулярно получаем жалобы граждан на мусор из-за листовок в почтовых ящиках, зачастую люди из-за этих бумаг теряют важные документы, в том числе платежки на оплату ЖКУ», — пояснила она.

Для фиксации нарушений каждый подъезд необходимо оборудовать видеокамерой, полагает член того же комитета Сергей Колунов. «В большинстве подъездов они уже и сейчас есть и направлены, в числе прочего, на почтовые ящики. Затем специалистам нужно будет отследить человека, который распространяет несогласованные листовки, и передать фрагмент видео в правоохранительные органы», — отметил он.

При этом необходимо разрешить распространять социальную рекламу, направленную на достижение общественно полезных целей, а также обеспечение интересов государства, добавил парламентарий.