Новый ФАП открыт в Усвятском районе

10:32, 08 сентября 2023, ПАИ

Новый фельдшерско-акушерский пункт заработал в деревне Шершни Усвятского района благодаря национальному проекту «Здравоохранение». Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению региона.

«Медицинская помощь на селе стала доступна не только жителям деревни Шершни, но и десяти близлежащим населённым пунктам. В ФАПе будет вести приём фельдшер Юрий Шлапаков. Он сможет проводить осмотр пациентов, диагностику и предоставлять первичную медицинскую помощь», – подчеркнули в комитете.

Также в ФАПе будет реализована возможность розничной торговли лекарственными препаратами. «Это будет удобно для местных жителей, которым теперь не потребуется далеко ехать, чтобы приобрести нужные медикаменты», – обратили внимание в профильном комитете.

Добавим, что национальный проект «Здравоохранение» направлен на расширение доступа к медицинским услугам и повышение качества здравоохранения для всех граждан России.