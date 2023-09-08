Елена Даньшова: Я всегда принимаю участие в выборах любого уровня

11:42, 08 сентября 2023, ПАИ

Депутат Псковского областного Собрания, директор школы № 12 Великих Лук Елена Даньшова проголосовала на выборах губернатора Псковской области с помощью дистанционного электронного голосования. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

«Я всегда принимаю участие в выборах любого уровня. ДЭГ – это очень удобно. Я нахожусь на своём рабочем месте, быстро проголосовала и сделала свой выбор. Уважаемые великолучане, выполните свой гражданский долг, приходите на участки, делайте свой выбор дистанционно – проголосуйте за будущее Псковской области», – отметила Елена Даньшова.

Напомним, что в Псковской области сегодня, 8 сентября, открылось 596 избирательных участков. Началось трёхдневное голосование за кандидатов на выборах губернатора региона, главы Псковского района, а также в представительные органы местного самоуправления в десяти муниципалитетах области.