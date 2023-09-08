Аппарат для снятия боли в спине приобрели в Псковскую областную больницу

17:55, 08 сентября 2023, ПАИ

Аппарат для радиочастотной денервации закупили в Псковскую областную клиническую больницу. Оборудование используется для облегчения боли, связанной с нервными структурами. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе медучреждения.

Эта процедура часто применяется для снятия боли в спине, шее и других областях тела. «Нейрохирурги нашей больницы используют для РЧД прибор Multigen 2. Раньше мы арендовали его. Теперь у больницы есть свой такой аппарат. Во время процедуры специалист использует радиоволновую энергию для создания тепла, которое направляется на конкретную область нерва или нервного узла», – отметили в больнице.

Там подчеркнули, что аппарат позволяет врачу контролировать точность и глубину доставки энергии к нервным окончаниям, что способствует снижению боли и улучшению качества жизни пациента. Радиочастотная денервация может быть рекомендована, когда другие методы лечения боли, такие как физиотерапия или лекарственные препараты, недостаточно эффективны.

Процедуру можно сделать в больнице платно или по полису ОМС. Врач-нейрохирург принимает в консультативной поликлинике ежедневно с 12:00 до 15:00. Для получения консультации необходимо направление из поликлиники по месту жительства.