Прооперированного в Петербурге ребёнка из Псковской области перевели из отделения реанимации
Ребёнка из Псковской области, рука которого попала в электромясорубку, перевели из отделения реанимации. Его прооперировали в Педиатрическом университете Санкт-Петербурга. Об этом сообщается в телеграм-канале медучреждения.
По словам врачей, мальчику делают перевязки, в руке сохраняется кровообращение, что является хорошим знаком.
«Комитет по здравоохранению благодарит коллег из Санкт-Петербургского государственного педиатрического университета за оперативную, профессиональную медицинскую помощь, которую они оказали маленькому пациенту», – отметили в комитете по здравоохранению Псковской области.
Там подчеркнули, что Педиатрический университет тесно сотрудничает с Псковской областью. В плановом и экстренном порядке оказывается помощь детям из региона, а также регулярно проводятся телемедицинские консультации, добавили в комитете.
Напомним, что Педиатрический университет курирует Псковскую область по профилю «Педиатрия» с 2020 года в рамках реализации федерального проекта «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров».
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