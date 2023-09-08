Прооперированного в Петербурге ребёнка из Псковской области перевели из отделения реанимации

17:40, 08 сентября 2023, ПАИ

Ребёнка из Псковской области, рука которого попала в электромясорубку, перевели из отделения реанимации. Его прооперировали в Педиатрическом университете Санкт-Петербурга. Об этом сообщается в телеграм-канале медучреждения.

По словам врачей, мальчику делают перевязки, в руке сохраняется кровообращение, что является хорошим знаком.

«Комитет по здравоохранению благодарит коллег из Санкт-Петербургского государственного педиатрического университета за оперативную, профессиональную медицинскую помощь, которую они оказали маленькому пациенту», – отметили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Там подчеркнули, что Педиатрический университет тесно сотрудничает с Псковской областью. В плановом и экстренном порядке оказывается помощь детям из региона, а также регулярно проводятся телемедицинские консультации, добавили в комитете.

Напомним, что Педиатрический университет курирует Псковскую область по профилю «Педиатрия» с 2020 года в рамках реализации федерального проекта «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров».