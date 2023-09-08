Выборы идут, дорогу выборам! 129-й выпуск «Псковского телеграма» готовится к эфиру

17:27, 08 сентября 2023, ПАИ

Голосование на выборах в Псковской области в разгаре. Впереди ещё два дня. И самое время подвести некоторые итоги того, как шла эта избирательная кампания. Но не выборами едиными живёт область. В Пскове прошло заседание Совета Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России – с далеко идущими для региона последствиями. Об этом – в новом, 129-м выпуске «Псковского телеграма».

Ведущие Максим Андреев, Александр Машкарин и Надежда Назаренко также поговорят о женщинах - водителях автобусов, новых высотах медиарейтинга и о не в меру доверчивых земляках, жаждущих любви и массажа.

«Псковский телеграм» – видеопроект Псковского агентства информации о темах, обсуждаемых в региональном и федеральном телеграм-пространстве. Программа выходит в свет еженедельно по пятницам в 18:00 на сайте ПАИ, в 18:30 – в эфире телеканала «Первый Псковский».

Выпуски «Псковского телеграма» также можно посмотреть в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте» и в Telegram-канале Псковского агентства информации.