Анастасия Повторейко: Мы голосуем за людей, которым доверяем своё будущее

17:48, 08 сентября 2023, ПАИ

Главный врач Псковской областной клинической инфекционной больницы, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко проголосовала на выборах губернатора региона с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом она сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Я уже приняла участие в выборах посредством дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Считаю, что участие в голосовании необходимо, ведь мы отдаем свой голос за людей, которым доверяем своё будущее!» – отметила Анастасия Повторейко.

Напомним, что в Псковской области сегодня, 8 сентября, открылось 596 избирательных участков.