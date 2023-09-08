Анастасия Повторейко: Мы голосуем за людей, которым доверяем своё будущее
Главный врач Псковской областной клинической инфекционной больницы, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко проголосовала на выборах губернатора региона с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом она сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Я уже приняла участие в выборах посредством дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Считаю, что участие в голосовании необходимо, ведь мы отдаем свой голос за людей, которым доверяем своё будущее!» – отметила Анастасия Повторейко.
Напомним, что в Псковской области сегодня, 8 сентября, открылось 596 избирательных участков.
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08 сентября 2023
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