Автомобиль изъяли у пьяного водителя-рецидивиста в Острове

19:06, 08 сентября 2023, ПАИ

Уголовное наказание получил острович за повторное вождение в нетрезвом виде, сообщает в своём Telegram-канале объединённая пресс-служба судов Псковской области.

28 июня мужчина в состоянии алкогольного опьянения управлял принадлежащим ему автомобилем и был остановлен сотрудником ДПС. Позже выяснилось, что острович уже имел судимость за преступление по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека).

Островский городской суд признал мужчину виновным по ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного частью четвёртой статьи 264 УК РФ).

С предъявленным обвинением острович согласился.

Ему назначили наказание в виде принудительных работ сроком на шесть месяцев с ежемесячным удержанием из зарплаты 10 % в доход государства. Мужчину также лишили права водить машину сроком на четыре года и шесть месяцев. Автомобиль подсудимого конфисковали в доход государства.