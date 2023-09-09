Последний в туристическом сезоне самолёт из Пскова в Минск полетит 28 октября

23:04, 08 сентября 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочей встречи с заместителем губернатора Нинель Салагаевой обсудил зимнее расписание авиарейсов и планы на следующий год. Об этом глава региона сообщил в своём Telegram-канале.

Нинель Салагаева отметила, что с окончанием летнего туристического сезона рейс Псков – Минск будет приостановлен. Последний самолёт по данному маршруту полетит 28 октября. Рейс возобновится в новом летнем турсезоне.

Михаил Ведерников подчеркнул, что в следующем году за один-два месяца до возобновления рейса в Минск будет проведена информационная кампания, чтобы псковичи смогли спланировать свои отпуска и поездки.

Напомним, что Псковский аэропорт имени княгини Ольги запустил авиасообщение между Псковом и Минском, столицей Белоруссии, в июле этого года. Маршрут организован при поддержке правительства Псковской области и губернатора Михаила Ведерникова. В настоящий момент из международного аэропорта имени княгини Ольги осуществляются рейсы в Москву, Сочи, Минеральные Воды, Калининград и Минск.