Псков и Минск соединил авиамаршрут

15:35, 19 июля 2023, ПАИ

Псковский аэропорт имени княгини Ольги сегодня впервые за десять лет принял международный рейс – с сегодняшнего дня запущено авиасообщение между Псковом и Минском, столицей Белоруссии, передаёт корреспондент ПАИ.

Перевозки осуществляет авиакомпания Nordwind Airlines в сотрудничестве с перевозчиком Ikar на самолете ВС Embraer 190. Воздушное судно вмещает 110 пассажиров. Парные рейсы будут проводиться дважды в неделю – в среду и субботу. В Псков борт прибывает в 14:20, в Минск отправляется через час – в 15:20. Время в пути – 1 час 20 минут.

Билеты можно приобрести на сайте авиаперевозчика. На первый рейс из Пскова загрузка – более 50 %.

«Мы очень рады, что запускаем этот рейс. Уверена, что жители и гости Псковской области по достоинству оценят удобство этого направления, и маршрут будет востребованным. В настоящее время мы видим динамику по продаже билетов. У авиакомпании это третий авиарейс. Ранее были запущены из Нижнего Новгорода и из Перми. Надеемся, что направление в Минск будет востребовано», – отметила пресс-секретарь авиакомпании Nordwind Ольга Ваврищук.

Заместитель председателя комитета по туризму Псковской области Елена Климова выразила уверенность, что запуск рейсов поможет жителям Белоруссии ближе узнать Псковскую область, а жителям региона – путешествовать в соседнюю страну.

«Для туристической сферы – это позитивное событие, это позволит расширить географию и предоставит больше возможностей для путешествий. Мы ждали это событие давно, и жители тоже», – отметила она.

Елена Климова также выразила надежду, что запуск прямого авиасообщения с Минском увеличит взаимные туристические отношения, а туроператоры будут организовывать новые маршруты. «Уже сегодня летит первая туристическая группа, идёт набор ещё в одну. Видим, что это пользуется спросом. Надеемся, что это положительное событие оправдает статус международности нашего аэропорта», – сказала Елена Климова.

Гендиректор аэропорта Артём Тарасов в свою очередь отметил, что инфраструктура аэропорта продолжает совершенствоваться для удобства пассажиров. Уже сейчас в зоне регистрации установлены современные стойки, в ближайшей перспективе будут смонтированы стойки в зону прилёта, а с ростом пассажиропотока будет рассмотрен вопрос строительства нового терминала.

Отметим, что первые пассажиры авиарейса Минск – Псков уже прибыли в международный аэропорт имени княгини Ольги в Пскове. А пассажиры авиарейса Псков – Минск уже вылетели из аэропорта, на борт сели 58 человек при общей вместимости самолёта в 110 пассажиров.

Напомним, что запуск полётов по маршруту Минск – Псков – Минск организован при поддержке правительства Псковской области и губернатора Михаила Ведерникова. Выступая 1 июня на 22-й сессии Псковского областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона за 2022 год, глава региона также рассказал, что пассажиропоток аэропорта Пскова планируют увеличить до 150 тысяч человек.

Добавим, что в настоящий момент из международного аэропорта имени княгини Ольги осуществляются рейсы в Москву, Сочи, Минеральные Воды, Калининград и Минск.