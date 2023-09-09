103 тысячи человек составил пассажиропоток в псковском аэропорту с начала 2023 года

00:02, 09 сентября 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочей встречи с заместителем губернатора Нинель Салагаевой обсудил зимнее расписание авиарейсов и планы на следующий год. Об этом глава региона сообщил в своём Telegram-канале.

«По итогам восьми месяцев, включая летний сезон, очень хорошие показатели по авиаперелётам: почти 103 тысячи пассажиров прошли через наш аэропорт», – подчеркнула Нинель Салагаева.

Замгубернатора также добавила, что летняя программа заканчивается 28 октября.

В зимнем периоде сохранятся те же рейсы, что были в летний период, включая Сочи, Минеральные Воды, Калининград и Москва. Заканчиваются только полёты в Минск, поскольку они входили в летнее расписание.