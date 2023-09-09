98‑летний ветеран ВОВ проголосовал на выборах губернатора Псковской области

12:58, 09 сентября 2023, ПАИ

Ветеран Великой Отечественной войны Пётр Михайлович Смирнов из Острова проголосовал на дому на выборах губернатора Псковской области. Об этом сообщает газета «Островские вести».

На избирательном участке № 247 на базе Дома детского творчества имени К. И. Назаровой члены избирательной комиссии назвали одного из самых активных избирателей. Им стал Пётр Михайлович Смирнов, участник Великой Отечественной войны.

В этом году ему исполнится 99 лет, ветеран поддерживает активный образ жизни и всегда принимает участие в выборах. Он первым подал заявку о голосовании на дому.

Кроме того, выполнил свой гражданский долг и самый пожилой избиратель из посёлка Дедовичи на участке № 221 в микрорайоне Энергетиков, сообщает газета «Коммуна».

Вместе с этим на избирательных участках Опочецкого района уже проголосовали: Виктор Григорьевич Петров – 84 года, Эльза Всеволодовна Точилина – 89 лет, Петр Васильевич Васильев – 95 лет. Об этом пишет газета «Красный маяк».

Отмечается, что мотивация у всех одна: «Если у гражданина России есть конституционное право избирать – он обязательно должен прийти на участок и сделать свой выбор». В благодарность за активную жизненную позицию члены участковых комиссий вручили памятные сувениры каждому из них.

Ранее сообщалось, что столетний ветеран ВОВ проголосовал на выборах в Псковской области.

Напомним, что сегодня, 9 сентября, начался второй день голосования на выборах в Псковской области.

На выборах губернатора Псковской области избиратели могут отдать свой голос за одного из четырёх кандидатов. В бюллетень для голосования внесены Пётр Алексеенко (КПРФ), Михаил Ведерников («Единая Россия»), Антон Минаков (ЛДПР) и Игорь Романов («Партия Роста»).

Также проходят выборы главы Псковского района, выборы и довыборы депутатов в представительные органы местного самоуправления.

Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00.

В первый день голосования на выборах в Псковской области явка составила 10,6 %.

В случае возникновения вопросов избиратели могут позвонить в информационно-справочный центр избирательной комиссии Псковской области (горячая линия) по телефону 8-800-222-72-60.