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Политика

98‑летний ветеран ВОВ проголосовал на выборах губернатора Псковской области

Ветеран Великой Отечественной войны Пётр Михайлович Смирнов из Острова проголосовал на дому на выборах губернатора Псковской области. Об этом сообщает газета «Островские вести».

Фото здесь и далее: Ольга Павлова

На избирательном участке № 247 на базе Дома детского творчества имени К. И. Назаровой члены избирательной комиссии назвали одного из самых активных избирателей. Им стал Пётр Михайлович Смирнов, участник Великой Отечественной войны.

В этом году ему исполнится 99 лет, ветеран поддерживает активный образ жизни и всегда принимает участие в выборах. Он первым подал заявку о голосовании на дому.

Кроме того, выполнил свой гражданский долг и самый пожилой избиратель из посёлка Дедовичи на участке № 221 в микрорайоне Энергетиков, сообщает газета «Коммуна».

Фото: газета «Коммуна»

Вместе с этим на избирательных участках Опочецкого района уже проголосовали: Виктор Григорьевич Петров – 84 года, Эльза Всеволодовна Точилина – 89 лет, Петр Васильевич Васильев – 95 лет. Об этом пишет газета «Красный маяк».

Фото здесь и далее: газета «Красный маяк»

Отмечается, что мотивация у всех одна: «Если у гражданина России есть конституционное право избирать – он обязательно должен прийти на участок и сделать свой выбор». В благодарность за активную жизненную позицию члены участковых комиссий вручили памятные сувениры каждому из них.

Ранее сообщалось, что столетний ветеран ВОВ проголосовал на выборах в Псковской области.

Напомним, что сегодня, 9 сентября, начался второй день голосования на выборах в Псковской области.

На выборах губернатора Псковской области избиратели могут отдать свой голос за одного из четырёх кандидатов. В бюллетень для голосования внесены Пётр Алексеенко (КПРФ), Михаил Ведерников («Единая Россия»), Антон Минаков (ЛДПР) и Игорь Романов («Партия Роста»).

Также проходят выборы главы Псковского района, выборы и довыборы депутатов в представительные органы местного самоуправления.

Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00.

В первый день голосования на выборах в Псковской области явка составила 10,6 %.

В случае возникновения вопросов избиратели могут позвонить в информационно-справочный центр избирательной комиссии Псковской области (горячая линия) по телефону 8-800-222-72-60.

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