В Омской области перевернулся автобус с восемью пассажирами

19:09, 09 сентября 2023, ПАИ

Рейсовый автобус с восемью пассажирами, двигавшийся к деревне Березянка Омской области, улетел в кювет и перевернулся, пострадавшие доставлены в больницу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областной Госавтоинспекции.

ДТП произошло около 16:00 (13:00 по московскому времени) в субботу в Омском районе. 59-летний водитель автобуса ПАЗ не справился с управлением, в результате автобус съехал в кювет и перевернулся. В этот момент в салоне находилось восемь человек.

В пресс-службе уточнили, что водитель и пассажиры обратились за медицинской помощью. Среди пассажиров были две девочки 2007 и 2014 годов рождения, женщины 1982, 1990 и 1995 годов рождения и мужчины 1984 и 1995 годов рождения.