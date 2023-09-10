Столетняя жительница Плюсского района проголосовала на губернаторских выборах

12:03, 10 сентября 2023, ПАИ

На выборах губернатора Псковской области проголосовала старейшая жительница Плюсского района Любовь Васильевна Кононова: 4 сентября ей исполнилось 100 лет. Об этом сообщает районная газета «Плюсский край».

Напомним, что сегодня, 10 сентября, проходит третий день голосования на выборах в Псковской области.

В случае возникновения вопросов избиратели могут позвонить в информационно-справочный центр избирательной комиссии Псковской области (горячая линия) по телефону 8-800-222-72-60.