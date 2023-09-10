Столетняя жительница Плюсского района проголосовала на губернаторских выборах
На выборах губернатора Псковской области проголосовала старейшая жительница Плюсского района Любовь Васильевна Кононова: 4 сентября ей исполнилось 100 лет. Об этом сообщает районная газета «Плюсский край».
Напомним, что сегодня, 10 сентября, проходит третий день голосования на выборах в Псковской области.
В случае возникновения вопросов избиратели могут позвонить в информационно-справочный центр избирательной комиссии Псковской области (горячая линия) по телефону 8-800-222-72-60.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
10 сентября 2023
На выборах губернатора Псковской области активнее всего голосуют в Струго-Красненском районе