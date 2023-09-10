Автомобиль сгорел в Пскове

12:48, 10 сентября 2023, ПАИ

Возгорание автомобиля Ford произошло у дома №21а на улице Западной в Пскове. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»

















Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание и не допустили распространение огня на соседние автомобили.

По словам хозяина автомобиля, транспортное средство подожгли. Со слов соседей, в этом автомобиле постоянно распивали спиртные напитки.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники полиции, которые выясняют обстоятельства произошедшего.