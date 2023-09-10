Автомобиль сгорел в Пскове
Возгорание автомобиля Ford произошло у дома №21а на улице Западной в Пскове. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание и не допустили распространение огня на соседние автомобили.
По словам хозяина автомобиля, транспортное средство подожгли. Со слов соседей, в этом автомобиле постоянно распивали спиртные напитки.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники полиции, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
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