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Политика

Концерт организован на избирательном участке в Пыталовском районе

Концерт проходит на избирательном участке № 319, расположенном в районном Доме культуры в Пыталово. Об этом сообщает газета Пыталовского района «Наша жизнь».

Фото здесь и далее: газета Пыталовского района «Наша жизнь»

Для избирателей выступают Народные самодеятельные коллективы Пыталовского досугового объединения – фольклорная группа «Истоки», ансамбль «Беспокойные сердца» и дуэт «Алмаз». В 15:00 пройдет концерт также в поселке Белорусский около сельского Дома культуры.

Напомним, что сегодня, 10 сентября, проходит третий день голосования на выборах в Псковской области.

На выборах губернатора Псковской области избиратели могут отдать свой голос за одного из четырёх кандидатов. В бюллетень для голосования внесены Пётр Алексеенко (КПРФ), Михаил Ведерников («Единая Россия»), Антон Минаков (ЛДПР) и Игорь Романов («Партия Роста»).

Также проходят выборы главы Псковского района и определяется состав депутатов муниципальных собраний первого созыва в Красногородском, Локнянском, Невельском, Новоржевском, Опочецком, Печорском, Пыталовском и Струго-Красненском районах – будущих муниципальных округах. В Куньинском и Пушкиногорском районах проходят дополнительные выборы депутатов муниципальных собраний седьмого созыва по округу № 1.

В случае возникновения вопросов избиратели могут позвонить в информационно-справочный центр избирательной комиссии Псковской области (горячая линия) по телефону 8-800-222-72-60.

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