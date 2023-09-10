Стала известна явка к полудню на допвыборы депутатов Собраний районов Псковской области

13:29, 10 сентября 2023, ПАИ

Стала известна явка на дополнительные выборы депутатов местного самоуправления муниципальных районов Псковской области по состоянию на 10 сентября 12:00. Об этом из информационного центра облизбиркома сообщает корреспондент ПАИ.

Так, на дополнительных выборах депутата Собрания депутатов Куньинского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 на избирательных участках явка составила 39 % (без учёта ДЭГ).

Здесь же с помощью ДЭГ проголосовало 93 % от числа подавших заявление.

Кроме того, на дополнительных выборах депутата Собрания депутатов Пушкиногорского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 явка на избирательных участках составила 25,8 % (Без учёта ДЭГ).

Здесь же с помощью ДЭГ проголосовало 94 % от числа подавших заявление.

Напомним, что сегодня, 10 сентября, проходит третий день голосования на выборах в Псковской области.

В случае возникновения вопросов избиратели могут позвонить в информационно-справочный центр избирательной комиссии Псковской области (горячая линия) по телефону 8-800-222-72-60.