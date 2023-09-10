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Политика

Соблюдение избирательных прав проконтролировал омбудсмен в Куньинском районе

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов проверил соблюдение избирательных прав граждан в Куньинском районе, где проконтролировал ход голосования на выборах губернатора Псковской области и депутатов районного Собрания. Об этом ПАИ сообщили в аппарате омбудсмена.

Фото здесь и далее: сайт уполномоченного по правам человека в Псковской области

Во время поездки Дмитрий Шахов побеседовал с председателем территориальной избирательной комиссии Натальей Ефановой, которая рассказала псковскому омбудсмену о ходе голосования в районе, о количестве кандидатов и политических партиях, принимающих участие в выборах, а также о числе избирателей, изъявивших желание воспользоваться дистанционным голосованием при избрании губернатора Псковской области и депутата муниципального районного Собрания.

На одном из избирательных участков уполномоченный по правам человека проверил соблюдение процедуры голосования, исключения из списков избирателей тех граждан, кто выбрал дистанционное голосование, а также пообщался с наблюдателями, которые отметили прозрачность процедуры голосования, доброжелательность членов участковых комиссий и отсутствие нарушений и жалоб как у них, так и со стороны избирателей.

Как сообщила псковскому омбудсмену сотрудница органа внутренних дел, которая присутствовала на участке, в период голосования никаких нарушений общественного порядка не зафиксировано, все избиратели и кандидаты ведут себя корректно и соблюдают установленный законом порядок.

Председатель участковой избирательной комиссии Пётр Беляков познакомил омбудсмена с работой избирательной участковой комиссии, вместе они осмотрели кабинки для голосования, наглядную информацию о выборах и кандидатах. Как отметил в беседе Дмитрий Шахов, выборы проходят на альтернативной основе, все политические партии, представленные в Псковском областном Собрании, воспользовались правом выдвинуть своих кандидатов.

Пользуясь случаем, псковский омбудсмен поздравил и поблагодарил за добросовестное исполнение государственных обязанностей «старейшего сотрудника системы избирательных комиссий Псковской области» Петра Белякова, который и сегодня является председателем участковой избирательной комиссии № 452.

Жалоб и обращений в течение двух дней голосования уполномоченному по правам человека в Псковской области не поступало. 10 сентября мониторинг соблюдения избирательных прав граждан продолжается, и Дмитрий Шахов в завершение дня планирует посетить один из избирательных участков, где тоже проконтролирует соблюдение избирательных прав граждан, но уже при подсчёте голосов.

Напомним, что сегодня, 10 сентября, проходит третий день голосования на выборах в Псковской области.

В случае возникновения вопросов избиратели могут позвонить в информационно-справочный центр избирательной комиссии Псковской области (горячая линия) по телефону 8-800-222-72-60.

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